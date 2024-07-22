Бубнов рассказал, как завершится матч «Пари НН» - «Рубин»

Бывший защитник «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мыслями о заключительной встрече первого тура чемпионата России между «Пари НН» и казанским «Рубином».

«1:1. «Рубин» никого особо пока не потерял. Нижегородцы однозначно будут упираться. Им некуда отступать. На домашнем поле им нужно брать очки с такими командами, но будет тяжело», - приводит слова эксперта Sportbox.

Матч между «Пари НН» и «Рубином» состоится на стадионе в Нижнем Новгороде сегодня, 22 июля. Начало встречи запланировано в 20:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию проведет Liveresult.ru.