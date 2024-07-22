Бубнов: «Спартак» ещё отскочил, могли больше пропустить»

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов высказался о гостевом поражении «красно-белых» от «Оренбурга» в стартовом туре Российской премьер-лиги.

«Уральцы победили по делу, «Спартак» еще и отскочил, могли больше пропустить. Думаю, что у команды Давида Деограсии проблем в этом сезоне не будет», - передает слова Бубнова Sportbox.

Напомним, что поединок завершился поражением «красно-белых» со счетом 0:2. В матче следующего тура чемпионата России подопечные Деяна Станковича на выезде померяются силами с подмосковными «Химками». Встреча состоится в воскресенье, 28 июля, начало запланировано в 15:00 мск.