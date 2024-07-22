В «Динамо» озвучили планы по Грулёву и Гладышеву

Дмитрий Гафин, председатель правления московского «Динамо», высказался о дальнейшей судьбе в команде Вячеслава Грулёва и Ярослава Гладышева.
«Может ли «Динамо» расстаться с Грулёвым и Гладышевым? Все может случиться, но пока таких планов нет. Гладышев провел прекрасный матч. Не думаю, что после такой игры ему захочется куда-то уехать из родного клуба», - передает слова руководителя «РБ Спорт».
Напомним, что «Динамо» с победы стартовало в новом розыгрыше Российской премьер-лиги. Подопечные Марцела Лички на домашнем стадионе одержали победу над воронежским «Факелом» со счетом 3:1.
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