В «Динамо» озвучили планы по Грулёву и Гладышеву

«Может ли «Динамо» расстаться с Грулёвым и Гладышевым? Все может случиться, но пока таких планов нет. Гладышев провел прекрасный матч. Не думаю, что после такой игры ему захочется куда-то уехать из родного клуба», - передает слова руководителя «РБ Спорт».