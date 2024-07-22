Мостовой: «Плююсь от грубейшей ошибки Максименко»

«Ключевую роль сыграла грубейшая ошибка Максименко - я плююсь от этого. Я сколько лет уже говорю - выбейте мяч! Зачем вы что-то выдумываете? Выбей мяч на 50 метров и там теряйте его», - передает слова эксперта «Чемпионат».