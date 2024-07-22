Мостовой: «Плююсь от грубейшей ошибки Максименко»

Бывший футболист сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой высказался о грубой ошибке вратаря московского «Спартака» Александра Максименко в матче с «Оренбургом».
«Ключевую роль сыграла грубейшая ошибка Максименко - я плююсь от этого. Я сколько лет уже говорю - выбейте мяч! Зачем вы что-то выдумываете? Выбей мяч на 50 метров и там теряйте его», - передает слова эксперта «Чемпионат».
Напомним, что матч первого тура завершился поражением «Спартака» со счетом 0:2. Во втором туре Российской премьер-лиги команда Деяна Станковича на выезде сыграет против подмосковных «Химок».
Бан пользователя