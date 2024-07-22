Оганесян: «Оренбург» заслуженно обыграл «Спартак»

Хавбек «Оренбурга» Степан Оганесян поделился эмоциями после домашней победы над столичным «Спартаком» (2:0) в рамках первого тура Российской премьер-лиги сезона-2024/2025.

«Матч нам удался, «Оренбург» выглядел лучше «Спартака», но это только первый тур, все пока набирают игровой тонус, форму. «Оренбург» одержал заслуженную победу», - передает слова футболиста «РБ Спорт».

В следующем туре чемпионата России «Оренбург» на домашнем стадионе встретится с грозненским «Ахматом». Поединок состоится в воскресенье, 28 июля, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.