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Сако: «Ростов» может бороться за топ-4»

22 Июля 2024 • 09:55 Комментировать

Защитник «Ростова» Умар Сако высказался относительно перспектив своей команды в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Мы можем бороться за топ-4. У нас есть качества и игроки для этого. «Зенит» сильнее «Ростова»? Не знаю, я сосредоточен на нашей команде. «Зенит» - это «Зенит», «Ростов» - это «Ростов», - передает слова футболиста «РБ Спорт».

Напомним, что в стартовом туре чемпионата страны «Ростов» на своем поле принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0. В рамках следующего тура РПЛ команде Валерия Карпина будут противостоять самарские «Крылья Советов». Матч пройдет 26 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Умар Сако
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