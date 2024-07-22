Сако: «Ростов» может бороться за топ-4»

Защитник «Ростова» Умар Сако высказался относительно перспектив своей команды в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.
«Мы можем бороться за топ-4. У нас есть качества и игроки для этого. «Зенит» сильнее «Ростова»? Не знаю, я сосредоточен на нашей команде. «Зенит» - это «Зенит», «Ростов» - это «Ростов», - передает слова футболиста «РБ Спорт».
Напомним, что в стартовом туре чемпионата страны «Ростов» на своем поле принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0. В рамках следующего тура РПЛ команде Валерия Карпина будут противостоять самарские «Крылья Советов». Матч пройдет 26 июля.
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