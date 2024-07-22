Дьяков: «Спартак» явно не конкурент «Зениту»

Экс-футболист московского «Динамо» Виталий Дьяков высказался насчет перспектив столичного «Спартака» в новом розыгрыше Российской премьер-лиги.
«Я бы не стал называть «Спартак» разочарованием, потому что не жду от них борьбы за чемпионство. На сегодняшний день «Спартак» явно не конкурент «Зениту», мне так кажется», - цитирует Дьякова «РБ Спорт».
Напомним, что в первом туре нового сезона чемпионата России «Спартак» на выезде потерпел поражение от «Оренбурга» со счетом 0:2. Во втором туре РПЛ подопечные Деяна Станковича на выезде сыграют против «Химок». Матч состоится 28 июля.
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