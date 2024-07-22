Шикунов: «У «Спартака» нет шансов бороться с «Зенитом» за чемпионство»

Экс спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов прокомментировал поражение «красно-белых» от «Оренбурга» в поединке стартового тура чемпионата России.
«У такого «Спартака» нет шансов бороться с «Зенитом» за чемпионство? Конечно, нет. Он с «Оренбургом» справиться не может, а вы говорите о чемпионстве», - передает слова Шикунова «РБ Спорт».
Напомним, что поединок в Оренбурге завершился поражением «Спартака» со счетом 0:2. В следующем туре Российской премьер-лиги подопечные Деяна Станковича на выезде встретятся с подмосковными «Химками». Игра пройдет 28 июля.
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