Смородская: «Спартаку» с такой игрой удержаться бы в РПЛ»

Экс-президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о гостевом поражении московского «Спартака» от «Оренбурга» (0:2) в стартовом туре Российской премьер-лиги.

«Чего «Спартак» может добиться с нынешним составом? Рано об этом говорить. Тут вообще удержаться бы в РПЛ с такой наичудеснейшей и прекрасной игрой. Просто закачаешься!» - передает слова Смородской «РБ Спорт».

Напомним, что этим летом «красно-белых» возглавил сербский специалист Деян Станкович. Он подписал контракт на два года.

В следующем туре чемпионата России «Спартак» в гостях померяется силами с подмосковными «Химками».