Стало известно, какие матчи ближайшего тура РПЛ «Матч ТВ» покажет в прямом эфире

Второй тур чемпионата России по футболу растянется на три игровых дня. Первый поединок, между «Крыльями Советов» и «Ростовом» будет сыгран в пятницу, 26 июля. Встреча по федеральному телеканалу «Матч ТВ» показана в прямом эфире не будет.

Общедоступный телеканал «Матч ТВ» выбрал четыре встречи для вещания в прямом эфире. В субботу будут показаны два матча РПЛ в прямом эфире:

- «Динамо» Москва – «Локомотив» Москва, старт поединка в 17:30 мск;

- «Факел» – «Акрон», матч начнётся в 20:00 по московскому времени.

В воскресенье также будут показаны два матча в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ»:

- «Оренбург» – «Ахмат», стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск;

- «Краснодар» – «Динамо» Махачкала, начало в 20:00.

Матчи с участием «Зенита» (против «Рубина») и московского «Спартака» (против футбольного клуба «Химки») показаны по федеральному телеканалу «Матч ТВ» не будут.

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