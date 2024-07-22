Денисов назвал главную ошибку «Спартака» в матче с «Оренбургом»

Защитник столичного «Спартака» Даниил Денисов в беседе с журналистами высказался о поражении от «Оренбурга» (0:2) в гостевом матче первого тура Премьер-лиги.
«Пропустили два гола. Главной ошибкой было то, что мы допускали много контратак «Оренбурга». Это было ключевой угрозой от соперника. Мы пропустили много контратак, что привело к проигрышу», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».
Следующий поединок в чемпионате России подопечные Деяна Станковича проведут против подмосковных «Химок». Встреча состоится в воскресенье, 28 июля. «Оренбург», в свою очередь сыграет с «Ахатом».
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