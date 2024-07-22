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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Денисов назвал главную ошибку «Спартака» в матче с «Оренбургом»

22 Июля 2024 • 09:34 Комментировать

Защитник столичного «Спартака» Даниил Денисов в беседе с журналистами высказался о поражении от «Оренбурга» (0:2) в гостевом матче первого тура Премьер-лиги.

«Пропустили два гола. Главной ошибкой было то, что мы допускали много контратак «Оренбурга». Это было ключевой угрозой от соперника. Мы пропустили много контратак, что привело к проигрышу», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Следующий поединок в чемпионате России подопечные Деяна Станковича проведут против подмосковных «Химок». Встреча состоится в воскресенье, 28 июля. «Оренбург», в свою очередь сыграет с «Ахатом».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Оренбург Даниил Денисов ещё теги
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