Хаджи назвал главную причину поражения «Спартака»

Экс-администратор московского «Спартака» Александр Хаджи высказался о гостевом поражении «красно-белых» от «Оренбурга» в первом туре чемпионата России. «Красно-белые» уступили на выезде со счетом 0:2.

«С «Оренбургом» какая-то странная закономерность, «Спартак» никак там не может разобраться. Считаю, главная причина поражения - поле. Видно, что игроки не так бегут, спотыкаются», - передает слова Хаджи «Чемпионат».

Добавим, что в следующем туре Российской премьер-лиги спартаковцы на выезде встретятся с подмосковными «Химками». Поединок состоится в воскресенье, 28 июля.