Комличенко подвёл итоги матча «Ростов» - ЦСКА

Центрфорвард «Ростова» Николай Комличенко поделился мнением о матче против столичного ЦСКА в стартовом туре Российской премьер-лиги. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

«Эмоции после матча прикольные. Жалко, конечно, что не выиграли. Были неплохие моменты, могли додавить. Но радостно, что сезон начался. Играли неплохо, в принципе», - передает слова Комличенко «РБ Спорт».

Напомним, что в прошлом сезоне чемпионата России подопечные Валерия Карпина финишировали на седьмом месте в турнирной таблице.

В рамках второго тура Премьер-лиги «Ростов» на выезде встретится с самарскими «Крыльями Советов». Матч пройдет 26 июля и начнется в 18:00 мск.