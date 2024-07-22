Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков в интервью сетевому изданиюотреагировал на информацию о том, что «Матч ТВ» планирует трансляцию матчей Кубка России параллельно Лиге чемпионов.

«Хотят, наверное, что-то внутри развивать, возможно, свой чемпионат. Я не думаю, что будут ставить матчи Кубка России в одно время с Лигой чемпионов. Поздновато для нашего времени всё же. Может быть, это просто будет ставиться в один день, логично сделать тогда матчи в 18-19 по Москве», — сказал Дьяков.

Ранее генсек РФС Максим Митрофанов заявил, что на такой шаг готовы пойти, чтобы поддержать «Матч ТВ», чтобы «усложнить ситуацию Okko». Онлайн-кинотеатр получил права на трансляцию Лиги чемпионов, у «Матч ТВ» больше нет прав на трансляцию еврокубков.