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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дьяков порассуждал о матчах Кубка России и Лиги чемпионов, которые начнутся в одно время эксклюзив

22 Июля 2024 • 15:45 Комментировать
Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на информацию о том, что «Матч ТВ» планирует трансляцию матчей Кубка России параллельно Лиге чемпионов.

«Хотят, наверное, что-то внутри развивать, возможно, свой чемпионат. Я не думаю, что будут ставить матчи Кубка России в одно время с Лигой чемпионов. Поздновато для нашего времени всё же. Может быть, это просто будет ставиться в один день, логично сделать тогда матчи в 18-19 по Москве», — сказал Дьяков.

Ранее генсек РФС Максим Митрофанов заявил, что на такой шаг готовы пойти, чтобы поддержать «Матч ТВ», чтобы «усложнить ситуацию Okko». Онлайн-кинотеатр получил права на трансляцию Лиги чемпионов, у «Матч ТВ» больше нет прав на трансляцию еврокубков.


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Евро-Футбол.Ру,
Лига Чемпионов Виталий Дьяков
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