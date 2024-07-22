Аршавин раскрыл, что Клаудиньо сказал о Глушенкове перед трансфером в «Зенит»

Андрей Аршавин, заместитель гендиректора петербургского «Зенита» по спортивному развитию, рассказал о реакции бразильского полузащитника Клаудиньо на трансфер Максима Глушенкова.

«Есть такой мини-инсайд. Ходят слухи по базе, что, когда Клаудиньо спросили про Глушенкова, он сказал: «Это хороший игрок, с ним будем играть», - высказался представитель «сине-бело-голубых» в эфире телеканала «Матч ТВ».

Глушенков перешел в «Зенит» из московского «Локомотива» этим летом, подписав четырехлетнее трудовое соглашение с возможностью продления на сезон. В первых двух матчах за «сине-бело-голубых» 24-летний россиянин отметился четырьмя забитыми мячами.