Черчесов высказался о тренере «Спартака» Станковиче

«Когда ты куда‑то приходишь, ты всегда должен быть готов. Я вот не хочу переходить туда, где я знаю, что ничего не сделаю. Но раз человек приходит, значит, должен собрать информацию и подготовиться», - поделился мыслями тренер в эфире телеканала «Матч ТВ».