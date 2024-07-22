Черчесов высказался о тренере «Спартака» Станковиче

Российский специалист Станислав Черчесов, ныне занимающий пост главного тренера сборной Казахстана, высказался о новом наставнике столичного «Спартака» Деяне Станковиче.
«Когда ты куда‑то приходишь, ты всегда должен быть готов. Я вот не хочу переходить туда, где я знаю, что ничего не сделаю. Но раз человек приходит, значит, должен собрать информацию и подготовиться», - поделился мыслями тренер в эфире телеканала «Матч ТВ».
Станкович заключил с «красно-белыми» двухлетнее трудовое соглашение. В первом туре Российской премьер-лиги «народная команда» на выезде потерпела поражение от «Оренбурга» со счетом 0:2.
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