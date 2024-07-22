Аршавин назвал команду, которая будет удивлять весь сезон РПЛ

Экс-нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о дебютанте Премьер-лиги – тольяттинском «Акроне».

«Никаких стереотипов об «Акроне» нет. Эта команда будет удивлять весь сезон», - поделился мнением Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что тольяттинская команда в первом туре чемпионата России на выезде сыграла против московского «Локомотива». «Акрон» оказал серьезное сопротивление «железнодорожникам», но потерпел поражение со счетом 2:3. Во втором туре команда на выезде встретится с воронежским «Факелом». Игра пройдет 27 июля.