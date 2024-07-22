Корнаухов: «Спартак» вообще не готов, Станковичу не донесли обстановку в РПЛ»

«1-й тур показал, что «Спартак» вообще не готов. То, как играл «Спартак, говорит, что команда не подготовилась к матчу. Станкович пока не изучил футболистов, ему не донесли обстановку в РПЛ», - высказался эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».