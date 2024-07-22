Корнаухов: «Спартак» вообще не готов, Станковичу не донесли обстановку в РПЛ»

Экс-футболист Олег Корнаухов поделился мнением о неудачном старте московского «Спартака» в новом розыгрыше Российской премьер-лиги. В первом туре «красно-белые» проиграли на выезде «Оренбургу» со счетом 0:2.
«1-й тур показал, что «Спартак» вообще не готов. То, как играл «Спартак, говорит, что команда не подготовилась к матчу. Станкович пока не изучил футболистов, ему не донесли обстановку в РПЛ», - высказался эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».
В рамках второго тура Российской премьер-лиги «Спартак» на выезде встретится с подмосковными «Химками». Поединок состоится в воскресенье, 28 июля.
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