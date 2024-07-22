Аршавин оценил игру Глушенкова в «Зените»

Бывший футболист петербургского «Зенита», а ныне сотрудник клуба Андрей Аршавин поделился мнением о новичке «сине-бело-голубых» Максиме Глушенкове.
«Он играет ровно так, как играл в «Локомотиве». Просто там он был 50% команды, а здесь он вишенка на торте. Поэтому результат другой, а впечатления от его игры ярче», - поделился мнением Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что 24-летний полузащитник перебрался в «Зенит» этим летом из столичного «Локомотива». Глушенков подписал контракт на четыре года с возможностью пролонгации на сезон. Максим провел за петербургский клуб два матча, в которых отметился четырьмя голами.
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