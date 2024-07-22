Гасилин объяснил, почему Чалов может перейти в ПАОК

Экс-игрок петербургского «Зенита» Алексей Гасилин поделился мнением о потенциальном переходе нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в греческий ПАОК.
«В этой истории я вижу только еврокубки. Остальное… Играть в Греции? Мне кажется, что наш чемпионат сильнее. Я бы не поехал в Грецию», - высказался Алексей в эфире «Матч Премьер».
Чалов является воспитанником футбольной академии «армейского» клуба. За первую команду ЦСКА форвард выступает с 2017 года. Срок действующего контракта между нападающим и московским клубом рассчитан до середины 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 12 миллионов евро.
Бан пользователя