Черчесов сравнил полузащитника «Зенита» с Шалимовым

Наставник сборной Казахстана Станислав Черчесов сравнил полузащитника петербургского «Зенита» Максима Глушенкова с бывшим игроком «Спартака» Игорем Шалимовым.
«Глушенков очень хорошо открывается от мяча. Он мне напоминает Шалимова, он лучше всех это делал в «Спартаке». Максим грамотно открывается по диагонали и даёт возможность разогнать атаку», - высказал мнение тренер в эфире телеканала «Матч ТВ».
Глушенков пополнил ряды «Зенита» этим летом, перейдя из «Локомотива» за 6,3 миллиона евро. В новом сезоне 24-летний полузащитник принял участие в двух матчах «сине-бело-голубых» и отметился четырьмя забитыми мячами.
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