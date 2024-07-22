Черчесов сравнил полузащитника «Зенита» с Шалимовым

«Глушенков очень хорошо открывается от мяча. Он мне напоминает Шалимова, он лучше всех это делал в «Спартаке». Максим грамотно открывается по диагонали и даёт возможность разогнать атаку», - высказал мнение тренер в эфире телеканала «Матч ТВ».