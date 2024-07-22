Игрок «Химок»: «Зенит» - не проблема, мы будем бороться за первое место»

Защитник подмосковных «Химок» Ориньо рассказал о цели команды в новом сезоне Российской премьер-лиги. В стартовом матче команда на своем поле расписала мировую с махачкалинским «Динамо» со счетом 1:1.

«Первое место. Чемпион. «Зенит»? Это не проблема. Будем бороться с «Зенитом». Ноль шансов, потому что там сильнейшие футболисты? Хорошо. Я тоже хороший футболист. Наша команда - топ», - передает слова защитника «РБ Спорт».

Напомним, что петербургский «Зенит» становится чемпионом России шесть лет подряд. «Химки» в этом сезоне вернулись в элитный дивизион из Мелбет-Первой лиги.