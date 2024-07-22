Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Черчесов упрекнул «Спартак» за отношение к Глушенкову

22 Июля 2024 • 07:34 Комментировать

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался об отношении московского «Спартака» к молодым игрокам на примере полузащитника Максима Глушенкова.

«Не дай бог ещё Зиньковский уйдёт. Глушенков не заиграл в «Спартаке», а сейчас он лучший игрок. Надо иначе относиться к своим футболистам. Не по голове их гладить, боже упаси. Просто меня там нет», - передает слова специалиста телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что Глушенков перешел в петербургский «Зенит» этим летом. До этого он провел отличный сезон в столичном «Локомотиве». В двух официальных матчах «Зенита» полузащитник забил четыре мяча.

👍 3
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 1
🤣 4
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Станислав Черчесов Максим Глушенков ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Роналду определился с клубом, «Барселона» подпишет топового нападающего, а в сборной Англии будет фиктивный тренер – в главных слухах недели УЕФА начал расследование в отношении игроков Испании после победы на Евро-2024 «Манчестер Сити» подписывает звезду «Баварии» Президент «Реала» выбрал замену Анчелотти - известно имя Холанн может покинуть «Манчестер Сити» в следующем году – он хочет перейти только в один клуб «Спартак» огорчил фанатов ещё до старта в РПЛ – как так получилось В «Реале» удивлены поведением Мбаппе «Барселона» решила купить сразу трёх игроков сборной Испании Определены 29 из 32 участников клубного чемпионата мира – весь список Назван самый дорогой футболист по общей сумме трансферов - это не Роналду и Мбаппе
Назван новый фаворит на «Золотой мяч»: Винисиус – второй, Беллингем занимает третье место Саутгейт ушёл из сборной Англии после поражения в финале Евро-2024 Кроос высказался о скандальном моменте с рукой Кукурельи: «Я сдерживался до сегодняшнего дня» Трансферная бомба: «Реал» хочет купить главного претендента на «Золотой мяч» УЕФА может наказать Ямаля после Евро-2024 Названы лучшие спортсмены XXI века: Месси – третий, Роналду – только 13-й Роналду и Ямаль попали в рейтинг худших игроков Евро - назван показатель У «Реала» есть серьёзная проблема Определены 29 из 32 участников клубного чемпионата мира – весь список ФИФА назвала лучшую сборную мира: Франция на втором месте, Испания - третья
Спортивные новости
Шнайдер выиграла турнир в Будапеште Команды КХЛ и НХЛ сыграли в очень результативную ничью в рамках «Матча года» Крикунов высказался о переходах Зайцева и Кузнецова в СКА Кожевников: «Трансфер Кузнецова будет одним из лучших и для КХЛ, и для СКА» Плющёв — о переходе Кузнецова в СКА: «Не думаю, что у него будут проблемы с адаптацией к КХЛ» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
22.07.24 в 20:00
Пари НН Пари НН
Рубин Рубин
2.60 3.25 2.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Июля
08:30 · Россия. Премьер-лига
Аршавин оценил игру Глушенкова в «Зените»
08:22 · Россия. Премьер-лига
Гасилин объяснил, почему Чалов может перейти в ПАОК
08:16 · Россия. Премьер-лига
Черчесов сравнил полузащитника «Зенита» с Шалимовым
08:06 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Химок»: «Зенит» - не проблема, мы будем бороться за первое место»
07:34 · Россия. Премьер-лига
Черчесов упрекнул «Спартак» за отношение к Глушенкову
07:28 · Россия. Премьер-лига
Яшин – второй, Шевченко лучше Блохина: назван лучший футболист Восточной Европы
07:20 · Россия. Премьер-лига
Черданцев отреагировал на старт нового сезона РПЛ
21 Июля
23:16 · Россия. Премьер-лига
Биджиев: «Где там судьи увидели руку, честно говоря, не понятно»
23:05 · Россия. Премьер-лига
Мусаев: «Мы должны играть лучше»
23:00 · Россия. Премьер-лига
Адиев: «Ничью с очень серьёзным соперником восприняли как неудачу»
22:55 · Россия. Мелбет-Первая лига
Тренер «Сочи» Морено: «Если мы будем играть таким образом, то не будем явными кандидатами на выход в РПЛ»
22:54 · Россия. Премьер-лига
Артига: «Игроки сами выбирают того, кто бьёт пенальти»
22:35 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор махачкалинского «Динамо» высказался после первого матча клуба в РПЛ
22:32 · Россия. Премьер-лига
Шумахов: «Чуть-чуть обидно, потому что уже праздновали, думали, что победа»
22:30 · Россия. Премьер-лига
Безголевая серия Угальде в РПЛ достигла 13 матчей 1
22:21 · Россия. Премьер-лига
Мостовой не верит, что «Локомотив» заберётся в медали
22:18 · Россия. Премьер-лига
Стоцкий: «Я готов рассмотреть любое предложение, которое мне поступит»
22:16 · Россия. Премьер-лига
Садулаев: «Краснодар» - хорошая команда, но мы могли выиграть»
22:08 · Россия. Премьер-лига
Шнякин: «Ощущение, что смотрю ещё один матч беспомощной «Сампдории» Станковича» 1
21:56 · Россия. Мелбет-Первая лига
Агент Дркушича подтвердил интерес «Севильи»
21:41 · Россия. Премьер-лига
Кордоба не хочет возвращаться в «Краснодар» слухи
21:37 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Чайка» на 90-й минуте вырвала победу над «Черноморцем»
21:35 · Россия. Премьер-лига
Деограсия: «Оренбургу» нужно улучшать реализацию»
21:32 · Россия. Премьер-лига
В «Галатасарае» подтвердили нацеленность на Вендела
21:25 · Россия. Премьер-лига
Деограсия: «Две команды хорошо себя проявили и сыграли в хороший футбол»
Все новости
Рекомендуем