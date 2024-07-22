Черчесов упрекнул «Спартак» за отношение к Глушенкову

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался об отношении московского «Спартака» к молодым игрокам на примере полузащитника Максима Глушенкова.
«Не дай бог ещё Зиньковский уйдёт. Глушенков не заиграл в «Спартаке», а сейчас он лучший игрок. Надо иначе относиться к своим футболистам. Не по голове их гладить, боже упаси. Просто меня там нет», - передает слова специалиста телеканал «Матч ТВ».
Напомним, что Глушенков перешел в петербургский «Зенит» этим летом. До этого он провел отличный сезон в столичном «Локомотиве». В двух официальных матчах «Зенита» полузащитник забил четыре мяча.
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