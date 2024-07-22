Яшин – второй, Шевченко лучше Блохина: назван лучший футболист Восточной Европы

Британское издание FourFourTwo представило рейтинг лучших футболистов Восточной Европы за всю историю. Первое место в этом списке занял легендарный венгерский нападающий Ференц Пушкаш, поигравший за мадридский «Реал».

На второй позиции расположился экс-вратарь сборной СССР и московского «Динамо» Лев Яшин. Топ-3 замкнул еще один венгр Шандор Кочиш. Четвертым стал польский центрфорвард Роберт Левандовски, а пятым – венгр Ласло Кубала.

В топ-10 также попали: Йозеф Масопуст, Андрей Шевченко, Нандор Хидегкути, Флориан Альберт и Йожеф Божик. Легендарный советский нападающий Олег Блохин занял лишь 15-е место.