Черданцев отреагировал на старт нового сезона РПЛ

Футбольный комментатор Георгий Черданцев посредством своих социальных сетей прокомментировал старт нового сезона Российской премьер-лиги.

«Ну и ладно, поехали! Пусть этот сезон будет столь же интересным, как и предыдущий», - гласит сообщение Черданцева в социальных сетях.

В прошлом сезоне чемпионом в шестой раз подряд стал петербургский «Зенит». Второе место занял «Краснодар», а топ-3 замкнуло московское «Динамо». В стартовом туре нового розыгрыша Российской премьер-лиги подопечные Сергея Семака на выезде разгромно победили самарские «Крылья Советов» со счетом 4:0.