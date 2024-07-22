Фиаско Станковича, кайф Глушенкова и скука Николича

Стартовал новый розыгрыш чемпионата России. 33-й с самого начала и 14-й по системе «осень-весна». Хотя на самом деле «лето-весна». За выходные в первом туре состоялось семь матчей, а волжское дерби «Пари НН» и «Рубина» вынесено на понедельник.

Глушаков готовится хоронить «Спартак»

Официально дебютировал у руля «Спартака» Станкович. Боевое крещение получилось знатным. «Оренбург» не пощадил «красно-белых» – 2:0. Матиас Перес и Гюрлюк заставляли капитулировать во втором тайме Максименко. Это Российская премьер-лига, детка Деян.

Перед матчем Станкович сказал, что спартаковцы на сборах «очень хорошо поработали». После игры он пообещал, что не сдастся и что в следующем матче «Спартак» предстанет «другим». А вдруг останется таким же? «Химки» ведь тоже надавать могут, у них и Глушаков есть.

Четвёртый раз подряд официальный главный тренер «Спартака» проигрывает дебютный матч во главе «красно-белой» команды. В этом плане Станкович продолжил начинания Витории, Ваноли и Абаскаля. Но Ваноли потом трофей выиграл – Кубок России.

Вендел оставит Глушенкова без ассистента?

«Зенит» совсем не как «Спартак». Питерцы смотались на выезд в Самару, где разнесли «Крылья Советов» в пух и прах. Глушенков с Венделом, как и в Суперкубке, шиканули дублем по системе «гол+пас». Снова у Маркуса два ассиста на два гола Максима.

Что же будет, если Вендел отправится в «Галатасарай»? Клаудиньо вот не играл в Самаре, хотя пока ещё числится в «Зените». Горшков провёл тайм против своего бывшего клуба, а Сергееву хватило считанных минут для голевого паса на Педро. Ещё самарцам забил Кассьерра.

«Зенит» не проигрывает «Крыльям» с 2015 года. В первом туре чемпионата петербургский клуб не проиграл 22-й раз подряд. Какой свой же рекорд Акинфеев улучшил с таким числом? По количеству сезонов в Премьер-лиге, где он выходил в стартовом составе.

Последняя гастроль Чалова?

ЦСКА, правда, совсем не впечатлил в Ростове-на-Дону. Но Николич хотя бы не проиграл свой дебютный матч у руля «армейцев». Нулевой ничьей в новом сезоне РПЛ долго ждать не пришлось – «Ростов» и ЦСКА подарили её в первый же игровой день.

Возможно, та игра стала последней за «красно-синих» для Чалова, который вроде как срывается в греческий ПАОК. В параллельном матче «Динамо» разделывало «Факел». Кадровые проблемы не помеха для Лички – первую скрипку заиграла российская молодёжь.

Лепский и Гладышев забили по голу, не отстал от них Нгамалё. Кто отстал, так это Тюкавин, не забивший ничего. Динамовцы повели 3:0 и играли на удержание после удаления Фомина. Марков спас «Факел» от крупного поражения, а Брызгалов сравнял счёт по красным карточкам.

Воробьёв уже решает

«Локомотив» с «Акроном» дали жару на «РЖД Арене». До 28-й минуты было 0:0, а закончился первый тайм с цифрами 2:2. На гол Пиняева симметрично ответил Солтмурад Бакаев, забитый мяч Батракова нейтрализовал Эльдарушев.

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После перерыва голов родилось в четыре раза меньше. Отпахавший и уставший Воробьёв как раз перед уходом на замену замкнул прострел Сарвели и принёс «Локомотиву» победу – 3:2. Кстати, по штангам-перекладинам в этом матче счёт 2:2.

Смолов помогает только на ничью

Воскресный вечер одновременно украшали два матча. В Грозном «Ахмат» не дал победить «Краснодару». Кривцов забил, как и в Суперкубке. Смолов отдал ему голевую передачу. Но Камилов сравнял. Как первый тайм закончили 1:1, так и всю игру.

Такой же счёт увенчал встречу «Химок» и махачкалинского «Динамо» – двух новичков РПЛ. Химчане умудрились в первом тайме смазать два пенальти. Мирзов однотипно их заработал – фолил Крачковский. Но Руденко ударил с точки в перекладину, а Хосонов – в штангу.

Между теми эпизодами «Динамо» вышло вперёд – отличился Шумахов. В начале второго тайма Заболотный сработал на добивании и установил окончательный результат. В концовке махачкалинцы забили гол, отменённый из-за руки, но Биджиев не понял, почему так.

Турнирная таблица чемпионата России

Кирилл Иванцов