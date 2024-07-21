Биджиев: «Где там судьи увидели руку, честно говоря, не понятно»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Химками».

- Можно поздравить, наверное? Хороший дебют в Премьер-лиге, классный яркий матч. Могли проиграть, но могли и выиграть, если бы этот мяч был в итоге засчитан.

- В принципе, да. Могли проиграть, могли и выиграть, хотели выиграть. Но раз вничью закончили, наверное, тоже неплохо. Результативная игра на выезде, тем более, первый матч. Сказать, что сильно рады? Нет, не скажу. Но в целом, наверное, нормально.

- В моментах, когда Мирзов зарабатывал пенальти на Крачковском, были ли какие-то последствия? Может быть, персональные ЦУ?

- Второй пенальти был более явным, первый, честно говоря, - так, не могу сказать, насколько там всё было явно. С другой стороны, конечно, мы знали, что Мирзов из себя представляет. Чуть, может быть, не хватило хладнокровия. Второй тайм - уже поправили это всё, всё стало гораздо проще у нас.

- Если в начале матча чувствовалась нервозность команды, то в какой-то момент она просто успокоилась. Водоразделом выступил гол Шумахова или второй нереализованный пенальти «Химок»?

- Сложно сказать. Мы предполагали, что будет нервозность с первых минут. Естественно, от этого никто не застрахован. Наша задача была - побыстрее успокоиться. Что именно послужило катализатором, нереализованный пенальти или гол, забитый Шумаховым? Наверное, и то, и другое. Всё вместе. В целом, я думаю, что когда успокоились, игра пошла более ровно.

- Было ощущение, что Волк испытывает нервозность после того, как пропустил этот мяч от Заболотного. Несколько выходов не самых уверенных. Пытались со своей стороны какую-то подсказку до него донести, может быть, какие-то слова, чтобы его успокоить?

- Во время матча бесполезно кричать, все равно не слышит. Всю работу проводим до игры. Какие-то моменты, может быть, он выручил. Он собрался и отработал дальше нормально. Не могу сказать, что какие-то суперпроблемы были с его игрой. Во время пенальти он сыграл хладнокровно. Это борьба нервов, кто-то дрогнул, кто-то не дрогнул.

- О чем подумали, когда Храмцов забивал этот мяч?

- Честно говоря, на мой взгляд, он забил чистый мяч. Соперники даже не возмущались, никто не говорил, что была рука. Где там увидели руку, честно говоря, не понятно. Сейчас смотрим и пока к единому мнению не пришли.

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- Сегодня был очень хорош Эгаш Касинтура. Обыгрывал и бил, опасный момент, как минимум, один был с его участием. Можно ли назвать его сегодня лучшим по игре?

- Он провел хороший матч, но я считаю, что все ребята - молодцы, все себя проявили достаточно неплохо. Сражались до конца, пытались комбинировать, взаимодействовать, атаковать. Могу похвалить всю команду.