Мусаев: «Мы должны играть лучше»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ахматом».

- Довольно-таки сложный матч выдался. До 30-й минуты казалось, что преимущество было у «Ахмата», но ваш гол перевернул игру. Во втором тайме показалось, что вообще другой «Краснодар» вышел. Как вы настроили команду на второй тайм?

- В первом тайме мы делали много простых ошибок, этим себе усложняли жизнь. Нам просто надо было наладить качество и делать меньше потерь. Второй тайм по содержанию лучше первого. Видно, что тяжело было и очень жарко. Вообще в Грозном всем командам играть крайне сложно. Команда «Ахмат» бьется за каждый мяч, очень неуступчивая. Поэтому, как и ожидалось, игра получилась, что было много борьбы. Нужно проявить характер, чтобы увезти отсюда очки.

- Содержанием игры вы довольны сегодня?

- Нет, мы должны играть лучше. Доволен некоторыми аспектами в обороне, в атаке, но в целом картинка должна быть более содержательной. Не должна быть игра с таким количеством брака.