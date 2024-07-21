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Адиев: «Ничью с очень серьёзным соперником восприняли как неудачу»

21 Июля 2024 • 23:00 Комментировать
Ахмат
1:1
Краснодар

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Краснодаром».

- В первые 30 минут матча, казалось, полное доминирование на поле, хорошая игра «Ахмата», но после пропущенного гола все усложнилось. Что, на ваш взгляд, усложнилось в сегодняшней игре?

- Я не считаю, что она как-то усложнилась. Это нормальная психология, когда ты владеешь инициативой, создаешь моменты и пропускаешь такой гол, конечно, это реакция любого футболиста. Поэтому была некоторая перезагрузка во время игры у всей команды. Опять же даже в плане психологии - мы перестроились, создавали моменты, забили гол. И во втором тайме. Понятно, что очень тяжело было без центрфорварда, у нас номинально его не было, потому что Гамид Агаларов попросил замену. Когда мы уже вышли без центрфорварда, стали чуть хуже взаимодействовать. Опять же я считаю, очень достойный матч наши ребята провели.

- Говорили, что идут переговоры с каким-то из игроков. Хотелось бы узнать, это центрфорвард, который вам нужен, или нет?

- Да, надеюсь, нас в ближайшее время пополнит центрфорвард.

- Когда заменяли игрока, Камилова, вы говорили: «Браво! Браво!». Всеми ли игроками вы сегодня довольны, как ним?

- Да, я считаю, ребята хороший матч провели, у меня ни к кому претензий нету. Видно, парни вышли с очень большим настроем. Даже эта ничья с очень серьезным соперником, мы ее восприняли как неудачу.

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Магомед Адиев Ахмат

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