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Артига: «Игроки сами выбирают того, кто бьёт пенальти»

21 Июля 2024 • 22:54 Комментировать
Химки
1:1
Динамо Махачкала

Главный тренер «Химок» Франк Артига дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с махачкалинским «Динамо».

- Очень эмоциональный и насыщенный событиями матч. Наверняка и расстройство присутствует из-за нереализованных пенальти. С другой стороны вы и пропустили во втором тайме, но мяч был не засчитан. В этой буре эмоций сейчас главная какая?

- Да, конечно, команда, скажем так, проявила свои лучшие качества, замечательно боролись за мячи. Но, к сожалению, расстроился, что мы не смогли выйти вперед и забить первый пенальти, потом не смогли другим пенальти сравнять счет. Немного недовольны результатом, но в этом плане будем работать дальше.

- Если бы сегодня случился третий пенальти, кто бы подошел к мячу?

- Моя профессия - главный тренер, в раздевалке мы немного поговорили об этом, но все-таки я считаю, что парни сами профессионалы и спортсмены. Они сами выбирают того, кто бьет пенальти, поэтому такие вопросы я оставляю им на откуп.

- В дебюте матча Ориньо и Мирзов хорошо взаимодействовали. Левый фланг очень активно работал у вас и много моментов создавал. Насколько им комфортно играть друг с другом?

- В таком матче в следующий раз мы обязательно победим. Это отличная связка, у нас было 70% владения мячом. Ориньо и Мирзов прекрасно сработали, поэтому да, такое случается в игре, что один фланг играет лучше, чем другой. В этот раз оказался левый фланг. Посмотрим, как будет в следующих играх. Мы обязательно наберем свои очки.

- Еще одна связка здорово сегодня работала на протяжении всего матча - Руденко и Заболотный классно друг друга дополняли. Ощущение, что они уже много-много лет играют вместе. Ждать ли от этих парней большого количества моментов и голов в ближайших матчах?

- Я на самом деле думал, что Руденко сегодня забьет гол, но, к сожалению, немного не сработала связка. Но по игре можем убедиться, что довольно эффективная. Пять игроков вместе заходили и создавали опасные моменты, поэтому в следующий раз мы их реализуем и покажем хорошую игру в нападении.

- Когда второй мяч влетал в ваши ворота, впоследствии отмененный, о чем подумалось в эти секунды? Уже была концовка матча.

- Понятно, было огорчение, конечно, потому что хотелось реализовать те упущенные пенальти. Мы прекрасно понимали, что махачкалинское «Динамо» хорошо в переходах и при игре в стандартах. В принципе, это было ожидаемо. Но мы нашими действиями постарались минимизировать их попытки забить. Небольшое огорчение было от этого.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Франк Артига

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