Гендиректор махачкалинского «Динамо» высказался после первого матча клуба в РПЛ

Шамиль Газизов, генеральный директор махачкалинского «Динамо», дал комментарий после ничейного поединка с «Химками» в стартовом туре РПЛ.

Встреча прошла в воскресенье и завершилась со счётом 1:1.

- Хотел бы сказать, что ребята большие молодцы, играли с самоотдачей, дисциплинировано. Были ошибки, но это всё исправимо. Хотел бы поздравить болельщиков из Дагестана с результативной игрой. Уверен, дальше будет лучше, - передаёт слова руководителя махачкалинского клуба «Чемпионат».

Этот сезон – дебютный для клуба в российском чемпионате. В следующем туре «Динамо» отправится в Краснодар, где встретится с одноимённым клубом. Встреча пройдёт 28 июля, арбитр даст стартовый свисток в 20:00 по столичному времени.