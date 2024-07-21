Шумахов: «Чуть-чуть обидно, потому что уже праздновали, думали, что победа»

Лучший футболист встречи «Химки» - «Динамо» Махачкала Идар Шумахов для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Сейчас спустя несколько секунд после финального свистка какие эмоции? Больше радости от того, что многое получилось, или сожаление от того, что второй мяч все-таки не засчитали?

- Наверное, после матча если говорить по горячим следам, то да. Чуть-чуть обидно, потому что уже праздновали, думали, что победа. Чуть-чуть пока у нас что-то с ВАРом не задается. И пенальти, и этот в конце гол. Непонятно, но ничего будем двигаться дальше смотреть.

- Давайте вернемся к эпизоду с вашим голом. У вас все-таки не так много голов на профессиональном уровне. Сама позиция не предполагает каких-то голеадорских свершений. Хороший гол, отличная подача. Такое ощущение, что вы там на полторы головы выше всех выпрыгнули.

- Хорошая подача - да, вы сказали, я бы сказал, что именно хорошая подача, а я просто в нужном месте оказался. А так просто хорошая подача была.

- Если говорить подробнее о пенальти, которые зарабатывали «Химки». Мирзов два раза качнул Крачковского. В какой-то момент, может быть, был какой-то подсказ поменять что-то в своей игре против Мирзова?

- Опять же чуть-чуть, может быть, к скоростям мы не особо привыкшие. Перестроимся, лучше будет, проанализируем, посмотрим. Надеюсь, больше таких ошибок не будем допускать.

- Каинтура был очень хорош, особенно во втором тайме, когда он накручивал соперников, пачками их собирал и мог забивать. Чего ему не хватило, везения банального?

- Не то, чтобы везения. Я думаю, если бы в завершающей стадии был понаглее и больше бил по воротам. Он не много бил. Обыгрывал хорошо, а если бы больше по воротам бил… Я думаю, он еще свое забьет.

- Он один из лидеров команды сейчас в центре поля и в атаке?

- Да, и в Первой лиге был лидером, и сейчас лидер. Помогает нам очень.

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- В Первой лиге вы уступили в одном матче «Химкам», а в другом - одержали победу. Сейчас ничья, матч мог качнуться в любую сторону. Это больше завоевание, чем упущение двух очков?

- Именно по горячим следам, наверное, мы именно упустили два очка. А если так смотреть хронологию, два пенальти в наши ворота - я даже подзабыл, честно говоря.