Безголевая серия Угальде в РПЛ достигла 13 матчей

21 июля московский «Спартак» проиграл на выезде «Оренбургу» в рамках первого тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 0:2.

Для нападающего «Спартака» Манфреда Угальде данная игра стала уже 13-й в рамках Российской премьер-лиги, однако до сих пор на его счету нет ни одного результативного действия.

Стоит сказать, что в январе «Спартак» выложил за 22-летнего форварда 13 миллионов евро.

Действующий трудовой договор Угальде со «Спартаком» рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 млн евро.

28 июля «красно-белые» сыграют на выезде с «Химками». Матч второго тура РПЛ должен будет стартовать в 15:00 по мск.