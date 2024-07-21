Мостовой не верит, что «Локомотив» заберётся в медали

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о перспективах «Локомотива» в текущем розыгрыше чемпионата России.

В первом туре РПЛ «железнодорожники» одолели на своем поле «Акрон» со счетом 3:2.

Мостовой заявил, что его не удивила хорошая игра «Акрона» в дебютном матче, ведь новички всегда неплохо себя показывают в первых турах.

«Тем более, что «Локомотив», как мне кажется, — это команда не для высоких целей, не для первой тройки», — цитирует Мостового Legalbet.

В рамках второго тура чемпионата России подопечные Михаила Галактионова встретятся на выезде с «Динамо». Столичное дерби пройдет 27 июля.