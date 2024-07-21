Стоцкий: «Я готов рассмотреть любое предложение, которое мне поступит»

​Дмитрий Стоцкий, экс-защитник ряда российских команд, рассказал, что находится в поиске нового клуба.

Напомним, последним клубом 34-летнего футболиста был «Пари НН», который он покинул по окончании прошлого сезона в связи с истечением срока трудового договора.

- Предложений пока нет. Карьеру я еще не завершил. Переход в «Балтику»? Надо, чтоб мое желание совпало с желанием руководства. Я готов рассмотреть любое предложение, которое мне поступит, - цитирует игрока Metaratings.ru.

Стоцкий защищал цвета нижегородской команды с зимы 2022 года. В прошлом сезоне он 27 раз появлялся на поле и записал в свой актив два забитых мяча.