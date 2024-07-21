Садулаев: «Краснодар» - хорошая команда, но мы могли выиграть»

Лучший футболист встречи «Ахмат» - «Краснодар» Лечи Садулаев для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Как сегодняшний матч? Довольны ли своей игрой и команды, результатом?

- Думаю, хорошая игра, с хорошей командой играли. Игра была хорошая, моменты были, но не повезло сегодня. «Краснодар» - хорошая команда, но мы могли выиграть.

- Начало сезона, много болельщиков было сегодня. Была ли слышна их поддержка?

- Да, очень сильно слышно было, спасибо им большое.

- Как вас настраивал в перерыве главный тренер на второй тайм?

- Он сказал, что хорошо играем, надо до конца дальше играть так же. Мы до конца и играли.