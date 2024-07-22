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Как будет выглядеть «Спартак» в сезоне-24/25: состав, тактика, цели, трансферы

22 Июля 2024 • 08:45 Комментировать
Химки
...
Спартак Москва
28.07 15:00

Новый сезон, новый тренер, новые надежды. В последнее время «Спартак» слишком часто повторяет этот цикл. За Владимиром Слишковичем приходит Деян Станкович, который сразу обнуляет все эксперименты коллеги, не оставляет того в штате и заново разбирается с приданным.

Первый тур показал, что тяга к новаторству не закончилась на товарищеских играх. Деян Станкович удивил и стартовым составом, и расстановкой, и позициями игроков. Но удивил только своих болельщиков. «Оренбург» же оказался готов, спокойно перебегав «красно-белых». Такой ли «Спартак» мы увидим по ходу сезона? «Евро-футбол.ру» попытался разобраться.

Трансферы

Нечасто увидишь такую спокойную трансферную кампанию при новом тренере, но «Спартак» этим летом удивляет. Тихая гавань. Или очищение. Квинси Промес, Георгий Джикия, Виктор Мозес, Леон Классен – все они покинули команду на правах свободного агента. Только на продаже Ильи Свинова в «Балтику» удалось немного заработать. А глубина состава явно пострадала, ушли опытные игроки, пусть и прошедшие пик своей карьеры.

С приобретениями «красно-белые» только в передней линии. Виллиан Жозе выглядит усилением очень классным – три сезона подряд в Ла Лиге он собирал больше 15 очков по системе гол+пас. Но и тут пик карьеры форварда прошёл, да и в Москву он приехал явно растренированным. Сбрасывать лишний вес бразильца отправили подальше от камер, в заявку на матч первого тура Виллиан не попал.

Всё ещё ждём официального представления Эсекьеля Барко. Ныне игрок «Ривер Плейта», а ранее – главная надежда Аргентины должен вскоре подписать контракт. Атакующий полузащитник, который тоже прошёл через клеймо «новый Месси», и тоже его не выдержал. Переход тормозиться только из-за юридических вопросов по переводу 15 миллионов долларов. Но напрягает тот факт, что представители «Ривера» открыто заявляют: «Барко уйдёт в любом случае, в клубе на него уже не рассчитывают». Так ли провожают больших талантов?

Состав и игра «Спартака»

Сразу же Деян Станкович предъявил нам схему 4-3-3. И опять она сработала не очень, но нынешний ростер «красно-белых» как раз под неё и заточен. Нужно лишь немного перетасовать карты.

Основным голкипером чётко выкристаллизовался Александр Максименко. Стал чаще спасать, меньше ошибаться. Кажется, конкуренция у Селихова выиграна в очередной раз (при очередном тренере). Селихову же либо останется Кубок России, где тоже много матчей, либо будут искать новую команду.

Самое интересное, оборона. Линия, оставшаяся без усилений, но очень сильно их требующая. Срджан Бабич, некогда бывший светлым пятном «красно-белой» защиты, уверенно регрессирует. Алексис Дуарте никак не познакомиться со стабильностью: чередует хорошие матчи с провальными, Никита Чернов хорош в воздухе, но резвые форварды «Оренбурга» показали, что с ним «Спартак» не может играть высоко – резкость на нуле.

А за спиной у этих парней только Павел Маслов, которому ещё и фланги прикрывать придётся. Там совсем беда: Томаш Тавареш после тяжелейшей травмы, Олег Рябчук, Даниил Денисов и Даниил же Хлусевич. И двое последних конкуренцию выиграли, что же тогда можно сказать о легионерах? Тут любая позиция была бы рада усилению.

Может опускаться в центр обороны и Руслан Литвинов, но в треугольнике полузащиты ему больше подходит роль опорного. С которой он успешно справляется, и на которую его никто не хочет ставить регулярно. Просто загадка тренеров «Спартака» какая-то. Легче выпустить профильного опорника Наиля Умярова, чтобы он «профильно» так напривозил. Наверное, простым болельщикам этого никогда не понять.

На две оставшиеся позиции в центре поля явно претендуют Роман Зобнин и Кристофер Мартинс. На правах более опытных футболистов они задвигают Зорина, получившего большой аванс в первом туре, Пруцева и Михаила Игнатова, которому вообще в этой расстановке нет удобного места. Похоже, он и станет первой жертвой Деяна Станковича.

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Но самые большие вопросы в атаке. На место одного форварда претендуют Виллиан, Соболев, Угальде и Николсон. Когда Жозе наберёт форму он безусловно будет в фаворе, демотивированный Александр всё меньше козырей может предъявить. Тем более, в борьбе с таким же таранным форвардом. Угальде хоть и играет совсем по-другому, но тоже вряд ли найдёт себя на поле. А продать его сложно, совсем недавно его брали за 13+2 миллионов евро. Агенты Шамара Николсона явно уже занимаются трудоустройством клиента, третий большой форвард «Спартаку» совсем никуда.

По флангам вроде понятно: Станкович ставку делает на легионеров (Медина и Бонгонда), первым конкурентом которых будет Антон Зиньковский. Здесь могут появиться и Угальде с Игнатовым, и даже Роман Зобнин, отлично комбинировавший с Промесом. Но и в этой линии отчётливо заметна пустота, «Спартаку» очень нужен классный вингер, особенно на фоне регресса имеющихся исполнителей.

Предполагаемый стартовый состав «Спартака»

Голкипер: Максименко

Оборона: Хлусевич, Бабич, Дуарте/Чернов, Денисов

Полузащита: Литвинов/Умяров, Мартинс/Пруцев, Зобнин

Нападение: Медина, Виллиан, Бонгонда/Зиньковский.

Цели московского «Спартака»

Никогда представители «красно-белых» не заявляли о чём-либо другом, кроме чемпионства, но в этом сезоне, кажется, кричать об этом будет странно. Все видят возможности «Зенита», второй сезон Лички в «Динамо» будет интересным, усилился ЦСКА, заматерел «Краснодар». Есть в числе опасных соперников «Локомотив» и «Ростов».

Реальной (озвученной) задачей «Спартака» было бы попадание в топ-3, но справятся ли?

Как «Спартак» выступит в сезоне-24/25?
Выиграет РПЛ Попадёт в топ-3 Залезет в пятёрку Будет барахтаться в середине таблицы Поборется за выживание Вылетит из РПЛ
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