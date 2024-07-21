Шнякин: «Ощущение, что смотрю ещё один матч беспомощной «Сампдории» Станковича»

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин высказался об игре «Спартака» в матче с «Оренбургом».

— Странное ощущение, что смотрю еще один матч прямолинейной, привозной, беспомощной «Сампдории» Станковича. «Сампдории», которая со свистом вылетела по итогам позапрошлого сезона Серии А, — написал Шнякин в своем телеграм-канале.

При этом журналист считает, что со временем «Спартак» наберет, но в начале сезона команда выглядит тяжелой.

Матч «Оренбург» - «Спартак» завершился победой домашнего коллектива со счетом 2:0.

В следующем туре «красно-белые» будут гостить у подмосковных «Химок».