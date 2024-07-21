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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Смолов снова отметился голевым действием, но «Краснодар» всё равно потерял очки в Грозном

21 Июля 2024 • 22:00 Комментировать
Ахмат
1:1
Краснодар
окончен

«Ахмат» и «Краснодар» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч первого тура РПЛ состоялся 21 июля на стадионе «Ахмат Арена».

Протокол игры  
Ахмат1:1Краснодар
  30'Кривцов Никита (0:1)
(1:1) Камилов Владислав43'  
Шелия ГиоргиАдамов АрсенГандри Надер  84'Шатара МилошТодорович ДаркоБогосавац МирославШвец Антон 65' (Камило Рейжерс ( 65') Камилов Владислав 74' (Диванович Заим ( 74') Ковачев СветославСадулаев Лечи 86' (Олейников Иван ( 86') Агаларов Гамид 65' (Бериша Бернард ( 65')
Запасные: Уциев РизванЖиров АлександрМацуев МинкаилМагомедов ЯхьяОпарин Михаил
Агкацев СтаниславКайо Панталеао  49'Тормена ВиторКоста Диего  32'Батчи Жоау  7' 58' (Олусегун Олакунле ( 58') Кривцов Никита 85' (Эктов Александр ( 85') Сперцян ЭдуардЧерников АлександрКозлов Данила Сергеевич  13' 46' (Кевин Пина ( 46') Смолов Фёдор 73' (Кобнан Мозес ( 73') Виктор Са
Запасные: Петров СергейДюпин ЮрийГазинский ЮрийАрутюнян Георгий
21 июля. Стадион "Ахмат-Арена" (Грозный).
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Серебряный призёр РПЛ новый сезон чемпионата России открывал в Грозном. Южное дерби не первый официальный матч «быков», они уже успели получить 2:4 от «Зенита» в Волгограде. Заветный первый трофей в истории вновь ускользнул от «Краснодара», оправдываться Мурад Мусаев и его команда должны были в южном дерби.

Чтобы удивить соперника Мусаев даже перестроился на схему в три центральных защитника, отправив на фланги Батчи и Са – футболистов сильно атакующего толка. «Ахмат», кстати, играет по той же схеме. И это зеркальное противоборство началось грубовато – за первые 20 минут врачи трижды появлялись на поле, оказывая помощь Богосавцу, Садулаеву и Агаларову. А потом наконец случился первый опасный момент.

Естественно, пришёл он со стандарта. Метрах в 25 от ворот был назначен штрафной, с которого Лечи Садулаев закрутил точно в штангу. Только после этого «Краснодар» провёл первую толковую атаку. Зато сразу же счёт открыл. Шла 30-я минута, когда проморгали Са на фланге, а тот слева выпилил хорошую подачу. Смолов сбросил в центр, откуда уже расстрелял голкипера Никита Кривцов – 0:1.

«Ахмат» включился ещё мощнее, обрушил град ударов на ворота Агкацева и всё-таки смог отыграться. За три минуты до перерыва Богосавац скинул на ход Камилову, тот пробил не очень удачно, но рикошет от ноги Черникова загнал мяч под ближнюю штангу – 1:1. Уже после перерыва Черников хотел оправдаться: могучим дальним ударом Александр проверил бдительность Шелии. Георги рисковать не стал – отразил в сторону.

Позднее время матча не помогало. К 60-й минуте бега на южной жаре команды сильно выдохлись. Атаки стали очень малочисленными, а рисковать никто не хотел. Но и в этих условиях создавались моменты. Лучший из которых загубил Ковачев. Заброс Богосаваца в осмысленную скидку превратил Садулаев, вот только Кривцов из похожей ситуации забил, а Светослав метров с 10 пробил куда-то на трибуны.

Всё на этом. С минимумом моментов «Краснодар» теряет очки в первом же туре чемпионата России. Ассист Смолова не позволил победить в Грозном. Как и гол Фёдора в матче за Суперкубок.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Ахмат

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