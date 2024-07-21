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Заболотный – гол, Глушаков – не похороны: «Химки» запороли два пенальти и едва не проиграли «Динамо» из Махачкалы

21 Июля 2024 • 21:56 Комментировать
Химки
1:1
Динамо Махачкала
окончен

В первом туре Мелбет-Первой лиги между собой сыграли «Урал» и «Сочи», выступавшие в прошлом сезоне в Премьер-лиге. Теперь в первом туре РПЛ встретились «Химки» и махачкалинское «Динамо», в предыдущем сезоне пылившие в подэлитном дивизионе.

Протокол игры  
Химки1:1Динамо Махачкала
  33'Шумахов Идар (0:1)
(1:1) Заболотный Антон51'  
Обухов ИгорьГолубович Петар 78' (Магомедов Бутта ( 78') Филин АлександрАнджелкович Неманья  45'Терехов СергейВера Лукас Габриэль 78' (Исаенко Олег ( 78') Ориньо IIХосонов Хетаг 72' (Абдуллахи Квари ( 72') Мирзов РезиуанРуденко Александр АлександровичЗаболотный Антон
Запасные: Кокарев НикитаБерковский ИльяСадыгов ИльяГлушаков ДенисМелентиевич СтефанПанченко КириллСтепанов ДанилВолков ЗахарКасимов Тимур
Волк ДавидКагермазов Сослан 74' (Храмцов Максим ( 74') Крачковский Антон 71' (Ангбан Викторьен ( 71') Шумахов ИдарАлибеков МуталипСандрачук Александр 71' (Сундуков Темиркан ( 71') Глушков Никита СергеевичПальцев ВалентинМагомедов Ражаб 74' (Зинович Кирилл ( 74') Касинтура ЭгашСердеров Сердер 85' (Гаджиев Абакар ( 85')
Запасные: Кирш ИльяМагомедов ТимурЮсупов ЗалимханКовачевич Владимир
21 июля. Стадион "Арена Химки" (Химки).
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Дебютировали в Российской премьер-лиге оба главных тренера – Франк Артига и Хасанби Биджиев. Дебютировало в ней и «Динамо» из Махачкалы, но не «Химки», вернувшиеся туда за один год. Как выступят те и другие в чемпионате России, неизвестно, потому что сюрпризы бывают.

«Химки» летом усилились вроде как лучше, чем «Динамо». Вера, Ориньо, Мирзов и Заболотный вышли в стартовом составе подмосковной команды. Она попробовала взять соперника наскоком. Слева прострелил Мирзов, а подхвативший мяч в районе ближнего края вратарской Руденко пробил с рикошетом от газона в руки Волка.

Отличный шанс представился «Химкам» в середине тайма – пенальти. Крачковский в своей штрафной зацепил ногу Мирзова. Главный арбитр Егор Егоров сначала не указал на точку, однако видеоассистенты подозвали его к монитору. В итоге было объявлено по громкой связи: «После видеопосмотра решение изменено: подножка – пенальти».

Руденко с одиннадцатиметрового сильно пальнул в перекладину – а ведь Волк упал в другую сторону, поэтому не выручил бы. Химчане попытались затолкать мяч вторым-третьим темпом, но не получилось. Руденко заблокировали с близкого расстояния, попытку Волкова с более длинной дистанции тоже накрыли.

Первый удар махачкалинцев по чужим воротам состоялся на 32-й минуте. Кагермазов низом отпасовал справа, и Касинтура почти с линии штрафной не попал в правый угол. А уже на следующей минуте динамовцы отмечали забитый гол. Ражаб Магомедов навесил справа, и Идар Шумахов головой переправил мяч в левый угол (0:1).

Не беда для «Химок»? Если бы реализовали они быстро новый пенальти, то не беда. Мирзов опять заработал одиннадцатиметровый на левом полуфланге – сфолил также Крачковский. А Хосонов с точки ударил в правую штангу. Таким образом, «Химки» не реализовали за семнадцать минут два пенальти ударами в каркас ворот.

Вскоре после перерыва «красно-чёрные» наконец забили. Благодаря угловому. Вера подал стандарт слева, Анджелкович пробил головой, Волк неловко отразил прямо перед собой, и тут как тут был Заболотный, отличившийся с мизерного расстояния (1:1). Проверка по линии видеоассистентов показала, что офсайду места не было.

«Химки» дальше больше играли первым номером, а гости порой огрызались в ответных атаках. Крачковский отдал чуть влево, и Сандрачук в касание забросил мяч мимо дальней девятки. Мирзов и Касинтура (классным дриблингом блеснул Эгаш) нанесли похожие удары в дальний угол из зоны левого инсайда – Волк и Обухов парировали.

На 80-й минуты динамовцы едва сами себе не забили. Ориньо навесил слева на дальнюю, и Храмцов зарядил по своим воротам – Волк прыгнул и вытащил на угловой. После стандарта вратарь гостей неудачно поборолся на выходе с Заболотным, а Филин не сумел пробить мяч сквозь соперника практически на ленточке.

В конце основного времени «Химки» отскочили. Махачкалинцы вбросили аут на правом фланге, пошла передача в центр штрафной, и Храмцов отправил мяч в ворота. Однако рукой подыграл себе автор отменённого гола. Глушаков повторно дебютировал за «Химки» и не устроил похороны – не попал издали в правый угол. Касинтура ещё успел пробить из штрафной мимо. Ничья 1:1 в боевом матче команд, поднявшихся из Первой лиги.

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Кирилл Иванцов

Сколько побед Глушаков принесёт в этом сезоне «Химкам» в добавленное время?
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