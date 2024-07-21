Кордоба не хочет возвращаться в «Краснодар»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба решил покинуть кубанский клуб.

По информации Legalbet, 31-летний колумбиец не хочет возвращаться в «Краснодар» после участия в Кубке Америки – 2024. Сообщается, что Кордоба попросил руководство отпустить его в новую команду.

Напомним, на минувшем Кубке Америки сборная Колумбии добралась до финала, где проиграла Аргентине со счетом 0:1. В связи с такими результатами Кордоба получил дополнительные дни отдыха.

Форвард выступает за «Краснодар» с 2021 года. В прошлом сезоне он появился на поле в 32 играх с учетом всех турниров, забил 18 мячей и сделал шесть голевых передач.