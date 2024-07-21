Деограсия: «Оренбургу» нужно улучшать реализацию»

Давид Деограсия, рулевой «Оренбурга», дал свой комментарий после удачного старта сезона для своей команды.

В воскресенье коллектив Деограсии принимал на своём стадионе столичный «Спартак» и добился победы, дважды поразив ворота «красно-белых».

- Первый тайм мог закончиться со счётом 2:0? Я бы не сказал, что 2:0. У них тоже были хорошие момента. Но я согласен, что нам нужно улучшать свою реализацию. Нам есть, над чем работать. Это продолжается ещё с прошлого сезона. Но самое главное, что у нас имеются моменты, будем работать дальше, - сказал главный тренер «Оренбурга» на пресс-конференции.

Во втором туре РПЛ «Оренбург» дома примет «Ахмат», встреча пройдёт 28 июля.