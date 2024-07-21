В «Галатасарае» подтвердили нацеленность на Вендела

Член правления «Галатасарая» Ибрагим Хатипоглу высказался о возможном приглашении бразильского хавбека «Зенита» Маркуса Вендела.

— Мы действительно работаем над трансфером Вендела. «Зенит» не хочет его отпускать, ведь он лучший игрок команды. Однако мы настаиваем на трансфере, — цитирует Хатипоглу ASpor.

Ранее появилась информация, что «Галатасарай» предложил 15 миллионов евро за Вендела, но «Зенит» хочет получить за своего хавбека в два раза больше.

В текущем сезоне 26-летний бразилец провел два матча, в которых забил один мяч и записал на свой счет четыре результативные передачи.