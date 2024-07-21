Деограсия: «Две команды хорошо себя проявили и сыграли в хороший футбол»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия дал для «Матч ТВ» комментарий после игры со «Спартаком».

- Сегодня хороший день?

- Да, конечно, я очень доволен и очень рад за наших болельщиков. Они смогли насладиться хорошим футболом сегодня. Команда тоже отработала просто на ура, очень хорошую работу проделала. Заработали для нас очень важные три очка.

- 7270 зрителей сегодня наблюдали с трибун и наслаждались игрой. Вы наслаждались?

- Да, думаю, что те, кто смотрел этот футбол, насладился матчем. Две команды хорошо себя проявили и сыграли в хороший футбол. Возможно, мы немного лучше сыграли, но в целом да, сегодня была хорошая игра.

- Вы довольны?

- Да.

- Если взять первый тайм, то там команды нанесли около 20 ударов. У «Оренбурга» было заметное преимущество. И выходы один на один, удары в створ и рядом. Казалось, что в первом тайме должен был быть счет с приличным отрывом в пользу «Оренбурга». Вы согласитесь?

- Это правда, что у «Спартака» был момент, Сысуев спас от пропущенного мяча. Правда, что наша команда очень часто доходила до ворот соперника, были моменты и выходы. Правда, что нам нужно было забивать и вести в счете после первого тайма.

- Рыбчинский и Барановский вышли на поле. Как должна была измениться игра, и как она изменилась?

- Мы создавали численное преимущество на флангах. Нужно было их усилить и освежить, чтобы поддерживать контратаку. Конечно же, в обороне была нужна помощь нашим крайним защитникам, не позволять сопернику создавать это преимущество.

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- Вам что-нибудь известно о необдуманном обещании капитана команде?

- Нет.

- Накануне матча он сказал, что если команда победит, то он ведет всех в баню.

- Здорово, тогда все пойдем, конечно же.