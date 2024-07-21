Игнатов: «Буду доволен только первым местом «Спартака» в РПЛ»

Хавбек «Спартака» Михаил Игнатов высказался об амбициях команды в текущем сезоне чемпионата России.

— В этом сезоне буду доволен только первым местом «Спартака» в РПЛ, — приводит слова Игнатова «Чемпионат».

Напомним, по итогам прошлого сезона Российской премьер-лиги «Спартак» стал пятым в таблице.

В рамках первого тура нового розыгрыша РПЛ «красно-белые» проиграли в гостях «Оренбургу», пропустив от соперника два безответных мяча.

Следующим соперником «Спартака» станут подмосковные «Химки». Встреча пройдет 28 июля, начало поединка запланировано на 15:00 по столичному времени.