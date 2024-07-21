Станкович: «Я не сдамся»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович поделился комментарием после проигранного дебютного матча «Оренбургу».

Встреча первого тура чемпионата России завершилась поражением «красно-белых» со счетом 0:2.

«Не просто даются поражения в первом своем матче, но тем не менее я не сдаюсь и ни в коем случае не сдамся. Я уверен, что все может работать», — заявил Станкович «Матч ТВ».

Специалист отметил, что «Спартак» не смог ответить на агрессивность «Оренбурга», у игроков было много необязательных потерь, которые они не совершали на сборах.

Во втором туре чемпионата России «Спартак» проведет гостевой матч против «Химок» (28 июля).