Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Станкович: «Уверен, что в следующей игре мы будем другими, я вам это обещаю»

21 Июля 2024 • 21:12 Комментировать (2)
Оренбург
2:0
Спартак Москва

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Оренбургом».

- 34 удара нанесли команды по воротам друг друга. Насколько счет отражает статистику? если не смотреть на итоговый результат, чем можно быть вам довольным?

- Конечно, мы можем играть намного лучше, эти ребята могут играть намного лучше. Мы это видели. Мы не показали той игры, которую должен показывать «Спартак». Соперник сегодня вышел на матч очень агрессивно, играл на грани фола, был очень хорошо настроен на матч. К сожалению, мы не нашли ответа на эту агрессивную игру соперника. В целом могу сказать, что да, я ответственен за тот выбор, который сделал, то, что делала команда на поле. У меня есть определенный оптимизм, потому что мы тренировали этих ребят и видели, на что они способны.

- На 75-й минуте показалось, что команда соперника начинает валять дурака. Были ли шансы у «Спартака» вернуться все-таки в игру и воспользоваться расслабленностью соперника?

- Можно было, конечно, что-то исправить. Всегда надо стараться это делать, и в этой игре мы тоже должны были сделать определенные выводы, посмотреть все. Я уверен, что в следующей игре и в следующем туре мы будем другими, я вам это обещаю.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Деян Станкович

Новости по матчу

Сегодня, 21 Июля
22:30
Безголевая серия Угальде в РПЛ достигла 13 матчей
22:08
Шнякин: «Ощущение, что смотрю ещё один матч беспомощной «Сампдории» Станковича» 1
21:35
Деограсия: «Оренбургу» нужно улучшать реализацию»
21:25
Деограсия: «Две команды хорошо себя проявили и сыграли в хороший футбол»
21:12
Станкович: «Я не сдамся»
21:12
Станкович: «Уверен, что в следующей игре мы будем другими, я вам это обещаю» 2
21:00
Игнатов: «Думаю, что ситуация с Соболевым не повлияла на команду» 1
20:44
Станкович — о поражении «Оренбургу»: «Сегодня был не наш день»
20:42
Александр Мостовой считает, что «Спартак» и «Оренбург» играли на равных 1
20:36
Михаил Игнатов: «Сделаем правильные выводы»
20:31
Агент Еремич: «Пока рано винить Станковича»
20:30
Зиньковский не нужен «Спартаку»: где может продолжить карьеру российский вингер 1
20:26
Тарханов: «Максименко просто подарил гол сопернику»
20:19
Дьяков отреагировал на поражение «Спартака» в первом туре РПЛ
20:18
Зиньковский: «Плохо сыграли все»
20:11
Корнаухов раскритиковал вратаря «Спартака» за ошибку в матче с «Оренбургом»
20:11
Ловчев: «Внятной игры от «Спартака» я так и не увидел»
20:02
Гюрлюк: «Горжусь своей командой, тем, как она боролась»
20:01
Ловчев призвал использовать кнут против игроков «Спартака»
19:58
В «Оренбурге» не согласились с мнением об «уничтожении «Спартака»
19:49
Из-за кого «Спартак» проиграл в Оренбурге: четыре худших игрока первого матча Деяна Станковича в РПЛ 7
19:49
Соболев не забивает в РПЛ с апреля 4
19:43
Станкович – четвёртый подряд тренер, проигравший дебютный матч в «Спартаке»
19:32
«Спартак» в четырёх матчах подряд не может забить «Оренбургу» в гостях
19:30
Станкович начинает и проигрывает: «Оренбург» забил два за пять минут и уверенно разделался со «Спартаком» 4
19:03
«Оренбург» удвоил свой перевес в матче со «Спартаком»
18:57
«Спартак» проигрывает в Оренбурге в дебютном матче Станковича
17:49
Перед матчем «Оренбург» - «Спартак» замеряли температуру 3
17:26
Деограсия: «Мы спокойны и уверены в своих силах»
17:20
Станкович: «Мы очень хорошо и много поработали, и сейчас ребята готовы начать этот чемпионат»
17:00
«Оренбург» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 2
16:20
Станкович выбрал состав на дебютный матч в «Спартаке», Соболев – в основе
16:09
Три игрока «Спартака» пропустят матч с «Оренбургом»
15:49
Агент Депая отреагировал на информацию о контактах со «Спартаком» 1
15:32
«Спартак» контактировал с Депаем
13:55
Стало известно, почему затягивается трансфер Барко в «Спартак»
13:48
Бушманов надеется на победу «Спартака» в игре с «Оренбургом»
13:04
Кутепов ответил, следит ли за «Спартаком»
09:00
«Оренбург» – «Спартак»: Возможные стартовые составы на дебютный матч Станковича
02:02
Оренбург - Спартак: где смотреть прямую трансляцию онлайн
20 Июля
21:27
Шавло: Всегда нужно верить в чемпионство «Спартака» 1
19:40
«Спартак» огорчил фанатов ещё до старта в РПЛ – как так получилось 3
19:35
«Спартак» презентовал новую форму на сезон-2024/25
18:47
Голдобин считает, что уход Соболева ослабит «Спартак»
15:47
Соболев отправился в Оренбург вместе со «Спартаком»
15:34
Суперкомпьютер назвал шансы «Спартака» выиграть чемпионат России
15:14
Ари: «Спартак» обязан бороться за чемпионство»
13:49
Голдобин назвал любимого футболиста «Спартака»
13:41
Хоккеист Голдобин верит в чемпионство «Спартака»
13:08
Титов надеется, что активные болельщики «Спартака» вернутся на стадион
11:57
Зарема Салихова: «Интрига умрёт через 5-7 туров»
11:28
Камоцци: «Спартак» станет чемпионом в этом сезоне»
11:26
Экс-игрок «Спартака» раскритиковал трансферы клуба
10:02
После подписания Барко «Спартак» попытается заполучить ещё одного футболиста 1
19 Июля
21:54
«Соболев уже изжил себя в «Спартаке» — Корнеев
19:11
Шаронов верит, что «Спартак» будет хорошо играть при Станковиче
18:11
Петржела ответил, готов ли работать в России 2
17:26
Директор «Оренбурга»: «Предложение «Рубина» по Мансилье даже не обсуждалось»
17:13
Камоцци: Илич не помешал бы «Спартаку»
17:04
Деменко — о возможном уходе Соболева: Эта ситуация может повлиять на «Спартак»
16:54
Бушманов оценил влияние истории с Соболевым на «Спартак»
16:41
Мостовой рассказал, при каких обстоятельствах «Спартак» станет чемпионом 1
15:40
Ставка и прогноз на точный счёт матча Оренбург — Спартак РПЛ — 21 июля 2024
15:35
Корнеев не понимает, почему «Спартак» подписал Виллиана Жозе
15:34
Корнеев — о Станковиче в «Спартаке»: «Это не более чем очередная ставка, которая может сработать или нет»
15:23
Корнеев ответил, кто должен был возглавить «Спартак»
15:14
Кечинов назвал новых лидеров «Спартака» 1
15:06
Бушманов объяснил, за счёт чего «Спартак» может лучше выступить в РПЛ
14:33
Первак считает, что Жиго усилил бы «Спартак»
14:21
Рианчо считает, что «Спартаку» не стоит копировать стиль игры сборной Испании
14:10
Слишкович: У меня было предложение, но в тот момент я не мог бросить «Спартак»
10:32
Деограсия оценил готовность «Оренбурга» к новому сезону
18 Июля
19:31
Кечинов сомневается в лёгкой победе «Спартака» в Оренбурге
19:24
Бесплатная ставка и прогноз на матч Оренбург – Спартак чемпионата России – 21 июля 2024
18:49
Назначены судьи на матчи первого тура РПЛ
17:52
Мелёшин: Мечтаю, чтобы «Спартак» стал чемпионом
17:45
Заварзин: «Соболев в «Спартаке» — чужой среди своих»
17:38
Стало известно, обращался ли «Локомотив» в «Спартак» по трансферу Литвинова
17:23
«Дзюба усилил бы «Спартак» — Тарханов
17:15
Виллиан Роша может перейти из ЦСКА в «Олимпиакос»
17:09
Агент: «Николай Заболотный входил в сферу интересов «Спартака»
16:23
Кечинов — о перспективах «Спартака»: Тренер новый, но футболисты те же
15:41
Бушманов считает, что «Спартак» может побороться за медали
15:34
Агент Жиго допустил возвращение игрока в «Спартак»
14:35
Стало известно, интерес ли Дркушич «Спартаку»
13:43
Самедов: «Если «Спартак» хочет бороться с «Зенитом», то нужно 5-6 новых игроков»
13:37
Черчесов рассказал, хочет ли вернуться в «Спартак»
12:56
«Спартак» продолжает работу по усилению состава
12:41
Малышев: «У Жозе нет заметного лишнего веса»
12:34
«Спартак» не планирует отпускать Бабича
12:25
В «Спартаке» рассказали, подписан ли контракт с Барко
11:30
​«Оренбург» – «Спартак»: кто победит, и где смотреть матч
17 Июля
22:20
Ещенко: «Зенит» ослабляет конкурентов и не даёт шансов другим командам» 2
20:48
Чернов: «Спартак» хочет навязать борьбу «Зениту» 1
19:41
Мелёшин: «Думаю, у Виллиана Жозе можно чему-то научиться»
19:18
Личка сообщил, что сказал главному тренеру «Спартака»
14:39
«Провал»: Защитник «Спартака» оценил результат прошлого сезона
10:22
Литвинов заявил, что его не спрашивали по поводу вступления в капитанский совет «Спартака»
10:15
Чернов ответил, подшучивают ли в «Спартаке» над Соболевым из-за его возможного ухода
16 Июля
21:39
Мостовой: Соболеву могут помешать слухи о «Зените»
20:52
Мелёшин ответил, готов ли заменить Соболева
19:36
Промес намекнул на возвращение в «Спартак»
18:05
Бразильский форвард отказал «Спартаку»
17:50
Из «Спартака» может уйти форвард — это не Соболев
16:09
Агент: «Станкович рассчитывает на Зорина»
15:17
«Спартак» не ведёт работу над возвращением Промеса
14:31
«Спартаку» предложили нового вратаря
15 Июля
20:27
Даниил Денисов: «Спартак» готов к первой игре» 1
20:18
Стало известно, почему сорвался трансфер Соболева из «Спартака» в «Зенит» 3
19:49
Мелёшин: «Мы чуть больше времени уделяем стандартам»
19:39
Мелёшин: «Станкович — очень умный тренер»
19:31
Мелёшин — о Жозе: «Если человек забил 80 голов в Ла Лиге, он обладает какими-то хорошими качествами»
19:16
Руслан Литвинов заявил, что в новом сезоне будет доволен только чемпионством 2
19:10
Литвинов ответил на вопрос о возможном уходе Соболева в «Зенит»
18:23
«Спартак» не получал предложение от «Зенита» по Соболеву 2
17:36
Зиньковский отреагировал на слухи о возможном уходе из «Спартака» 1
14 Июля
23:44
Нигматуллин не исключил трансфер Максименко в Европу 1
22:29
Хлестов не считает возможный уход Соболева потерей для «Спартака»
22:17
Экс-игрок «Спартака» высказался о шансах клуба в борьбе за чемпионство
20:45
Тарханов — о возможном уходе Соболева: «Спартаку» хватит нападающих»
15:30
Денисов: «Спартак» готовится выиграть у «Оренбурга»
15:16
Денисов: «К сезону «Спартак» должен подойти в оптимальной форме»
15:09
Барко прибыл в Москву для завершения перехода в «Спартак»
13 Июля
19:20
Защитник «Спартака» Чернов: «Пока сложно оценивать Виллиана Жозе»
12 Июля
18:09
Нигматуллин — о Соболеве: «Такие игроки навсегда потеряют любовь болельщиков «Спартака»
16:41
Соболев на фоне слухов о переходе в «Зенит» попал в состав «Спартака» на матч с «Динамо»
16:18
Канчельскис не верит в чемпионство «Спартака»
15:19
В «Спартаке» высказались о будущем Николсона
14:16
Камоцци — о возможном уходе Соболева: «Это провал для «Спартака»
11 Июля
21:32
Циклаури заявил, что «Спартак» давно не является фаворитом РПЛ
20:11
Маркиньос не интересен «Спартаку»
19:48
Три топ-клуба РПЛ сделали предложение бразильскому вингеру
18:29
В «Спартаке» сформировали капитанский совет
17:20
Два игрока «Спартака» могут покинуть клуб 1
17:11
Трансфер Барко обойдётся «Спартаку» в 13 миллионов евро
16:22
Горшков: «Спартак» четыре раза выходил на меня»
10 Июля
18:28
Давыдов: Соболев повторит судьбу Дзюбы
18:09
Давыдов: Уход Соболева в «Зенит» — предательство, но ему по барабану
17:45
Соболев убрал фото в форме «Спартака»
17:17
Малышев: «Спартак» ждёт Николсона»
14:29
В «Спартаке» рассказали, правда ли трансферный бюджет клуба превышает 50 млн евро
14:22
Малышев: Никто в «Спартаке» не мог сказать Зиньковскому, что он нам не нужен
14:13
В «Спартаке» высказались о трансферах на выход
13:01
В «Спартаке» ответили, предлагали ли клубу услуги Пиняева
12:40
В «Спартаке» рассказали о трансферных планах на лето
12:33
В «Спартаке» ответили, есть ли предложения по Зиньковскому 1
12:27
Малышев: «Спартак» надеется на продолжение сотрудничества с Промесом
12:20
В «Спартаке» подтвердили интерес к Барко
12:11
В «Спартаке» отреагировали на информацию о токсичном поведении Соболева
12:01
Соболев не перейдёт в «Зенит» — известна причина
09 Июля
18:14
Булыкин: Соболева можно понять, он хочет большую зарплату и трофеи
17:36
Титов: Назначение Станковича в «Спартак» внушает оптимизм
17:27
Титов — о Джикии: Всем понятно, что был конфликт
17:12
Заварзин назвал причину, по которой «Спартак» хочет избавиться от Соболева
16:49
Титов ответил, можно ли называть Соболева предателем 1
16:13
Агент рассказал, почему Актюркоглу отказал «Спартаку»
15:31
Титов: У «Спартака» намного больше болельщиков, чем у «Зенита»
14:33
«Спартак» близок к подписанию опытного вратаря
08 Июля
19:00
«Спартак» указал на дверь Зиньковскому 8
18:12
Горбунов считает, что «Спартак» хочет продать Соболева
17:52
«Нефтчи» отказался от экс-игрока «Спартака»
17:45
Шавло считает, что Николсону нужно дать шанс в «Спартаке»
16:44
Кирьяков: Тяжело найти такого форварда, как Соболев
16:25
Гурцкая: «Спартак» хотел продлить контракт с Соболевым
16:18
Гурцкая: «Соболева сильно взбесил приход Виллиана Жозе» 1
16:12
В «Оренбурге» высказались о возможном подписании Дзюбы и Джикии
15:57
В «Оренбурге» рассказали о трансферных планах
15:19
Президент «Оренбурга»: «Мы договорились с «Химками» о переходе Веры»
14:53
«Оренбург» объявил о возвращении Зотова
07 Июля
22:53
«Спартак» пока не договорился с «Ривер Плейт» по Барко — источник
21:52
Стало известно, когда Барко прибудет в Москву для перехода в «Спартак» 1
20:47
Виллиан Жозе дебютировал за «Спартак» в товарищеском матче
20:10
«Спартак» одержал победу над «Уфой» в товарищеском матче
19:49
Вратарь «Спартака» покинет клуб
19:42
Угальде прибыл в расположение «Спартака» после Кубка Америки
14:33
Кузьмичёв — о Пиняеве: «Спартаку» нужно усиление, а не игроки ротации
14:13
«Спартак» сделал предложение о переходе игроку «Сочи»
13:02
В «Оренбурге» рассказали, почему не отпустили Мансилью в «Рубин»
12:06
Латышонок отказал «Спартаку»
06 Июля
18:48
Камоцци: «Покупка Бальде доставила радость только интересантам»
18:34
«Джикия точно не останется без предложения» — Прудников
16:35
Агент: «Бабич готов приступить к работе со «Спартаком»
16:12
Первак: «Бальде не несёт вообще никаких воспоминаний»
15:53
Бушманов: Барко? «Спартаку» нужен плеймейкер
15:47
В «Спартаке» отреагировали на слова агента Угальде
15:38
В «Спартаке» рассказали, кто принял решение расторгнуть контракт с Бальде
14:43
«Спартак» объявил об уходе легионера
13:13
Валерий Овчинников: «Спартак», как и всегда, будет ставить цель стать чемпионом»
11:32
Стало известно, сколько Барко будет зарабатывать в «Спартаке» 1
11:01
«Спартак» продолжит работу на трансферном рынке после подписания Барко
05 Июля
18:53
Стало известно, когда Николсон присоединится к «Спартаку»
17:44
Канчельскис не верит, что «Спартак» будет бороться за чемпионство
16:27
Рианчо отреагировал на загадочный пост Соболева
15:47
Станкович не планирует отпускать Зорина в аренду
15:17
Российский полузащитник может покинуть «Спартак»
11:45
Камоцци рассказал, считает ли Соболева одним из лучших форвардов РПЛ
04 Июля
23:21
Игрок «Спартака» опубликовал загадочное сообщение на фоне слухов о переходе в «Зенит» 1
14:16
Стало известно, когда Угальде вернётся в «Спартак»
11:46
В «Оренбурге» отреагировали на информацию об уходе Веры в «Химки»
11:27
Агент ответил, может ли Угальде перейти в «Зенит»
11:08
«Спартак» договорился по трансферу четвертьфиналиста Евро-2024
03 Июля
20:11
Радимов заявил, что его смущает возраст новичка «Спартака» Виллиана Жозе 3
02 Июля
18:13
Тавареш хочет вернуться на родину
17:46
В «Крыльях Советов» отреагировали на информацию о возможной аренде Тавареша
17:14
Булатов: «Думаю, Довбня — это не уровень «Спартака»
13:23
Бабич вернулся в «Спартак»
13:16
Сесар Навас: «Жозе не испугать повышенной ответственностью в «Спартаке»
13:06
«Спартак» хочет отпустить легионера
01 Июля
21:45
Журналист из Испании: Жозе принесёт пользу «Спартаку»
20:49
Новичок «Спартака» Виллиан Жозе рассказал о своих главных качествах
20:09
Павлюченко: «Мне бы хотелось, чтобы Соболев остался в «Спартаке» 2
20:01
Павлюченко ответил, для чего «Спартак» приобрёл Жозе
19:44
Промес отреагировал на заявление «Спартака» о расставании с ним
19:28
Гладилин уверен, что Промес сможет вернуть свою форму
19:20
Гладилин отреагировал на возможный трансфер Бонгонды в «Барселону»
19:10
Виллиан Жозе — новый игрок «Спартака»
18:19
Бушманов назвал позицию, которую нужно усилить «Спартаку»
16:47
«Спартак» оформил сразу два трансфера
16:28
Кузьмичёв: Позиция «Спартака» правильная, хотите Соболева — платите оверпрайс 2
14:33
Кузьмичёв: «Джикия будет доказывать игрой, что «Спартак» ошибся»
26 Июня
01:26
Интересная ставка и прогноз на матч Оренбург — Спартак чемпионата России — 21 июля 2024
23 Июня
20:51
Форвард «Фейеноорда» не хочет переходить в «Спартак»
22 Июня
12:36
Гладилин: «Спартак» обязан бороться за чемпионство»
12:23
Камоцци: «Не исключено, что Слишкович возглавит топ-клуб РПЛ»
21 Июня
20:05
Канчельскис иронично отреагировал на назначение Станковича на пост наставника «Спартака»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии (2) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
et2691
21 Июля 2024 в 22:28
Спартаку нужен жесткий тренер! Диктатор! Черчесов, полевой командир нужен, чтобы чехвостил таких футболистов как Умяров, Соболев, Зиньковский, Дуарте, Мартинс, Рябчука, Денисова в хвост и в гриву!
Ответить
et2691
21 Июля 2024 в 22:21
Станкович гонит пургу! Не смог подготовить команду к старту чемпионата! Второй Абаскаль! Будет теперь весь чемпионат, оправдания находить и окончит его на 8-10месте!
Ответить
Роналду определился с клубом, «Барселона» подпишет топового нападающего, а в сборной Англии будет фиктивный тренер – в главных слухах недели УЕФА начал расследование в отношении игроков Испании после победы на Евро-2024 Назван самый высокооплачиваемый игрок в Испании - Мбаппе занимает третье место «Манчестер Сити» подписывает звезду «Баварии» Холанн может покинуть «Манчестер Сити» в следующем году – он хочет перейти только в один клуб «Спартак» огорчил фанатов ещё до старта в РПЛ – как так получилось Президент «Реала» выбрал замену Анчелотти - известно имя Определены 29 из 32 участников клубного чемпионата мира – весь список «Барселона» решила купить сразу трёх игроков сборной Испании После подписания Барко «Спартак» попытается заполучить ещё одного футболиста
Назван новый фаворит на «Золотой мяч»: Винисиус – второй, Беллингем занимает третье место Тычок Оярсабаля и голевая передача Ямаля: сборная Испании поборола Англию, в четвёртый раз выиграв Евро Англия – вечные неудачники: Испания вырвала победу на финише и взяла Евро 4-й раз в истории Саутгейт ушёл из сборной Англии после поражения в финале Евро-2024 Кроос высказался о скандальном моменте с рукой Кукурельи: «Я сдерживался до сегодняшнего дня» Трансферная бомба: «Реал» хочет купить главного претендента на «Золотой мяч» УЕФА может наказать Ямаля после Евро-2024 Из-за кого Англия не выиграла Евро-2024: четыре худших игрока финала против Испании Названы лучшие спортсмены XXI века: Месси – третий, Роналду – только 13-й Роналду и Ямаль попали в рейтинг худших игроков Евро - назван показатель
Спортивные новости
Шнайдер выиграла турнир в Будапеште Команды КХЛ и НХЛ сыграли в очень результативную ничью в рамках «Матча года» Крикунов высказался о переходах Зайцева и Кузнецова в СКА Кожевников: «Трансфер Кузнецова будет одним из лучших и для КХЛ, и для СКА» Плющёв — о переходе Кузнецова в СКА: «Не думаю, что у него будут проблемы с адаптацией к КХЛ» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Оренбург Оренбург
Спартак Москва Спартак Москва
2
0
3.40 3.70 2.02
Видео
Окончен
Ахмат Ахмат
Краснодар Краснодар
1
1
3.30 3.70 2.10
Видео
Окончен
Химки Химки
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
1
1
2.25 3.25 3.35
Видео
22.07.24 в 20:00
Пари НН Пари НН
Рубин Рубин
2.60 3.25 2.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Июля
22:35 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор махачкалинского «Динамо» высказался после первого матча клуба в РПЛ
22:32 · Россия. Премьер-лига
Шумахов: «Чуть-чуть обидно, потому что уже праздновали, думали, что победа»
22:30 · Россия. Премьер-лига
Безголевая серия Угальде в РПЛ достигла 13 матчей
22:21 · Россия. Премьер-лига
Мостовой не верит, что «Локомотив» заберётся в медали
22:18 · Россия. Премьер-лига
Стоцкий: «Я готов рассмотреть любое предложение, которое мне поступит»
22:16 · Россия. Премьер-лига
Садулаев: «Краснодар» - хорошая команда, но мы могли выиграть»
22:08 · Россия. Премьер-лига
Шнякин: «Ощущение, что смотрю ещё один матч беспомощной «Сампдории» Станковича» 1
21:56 · Россия. Мелбет-Первая лига
Агент Дркушича подтвердил интерес «Севильи»
21:41 · Россия. Премьер-лига
Кордоба не хочет возвращаться в «Краснодар» слухи
21:37 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Чайка» на 90-й минуте вырвала победу над «Черноморцем»
21:35 · Россия. Премьер-лига
Деограсия: «Оренбургу» нужно улучшать реализацию»
21:32 · Россия. Премьер-лига
В «Галатасарае» подтвердили нацеленность на Вендела
21:25 · Россия. Премьер-лига
Деограсия: «Две команды хорошо себя проявили и сыграли в хороший футбол»
21:19 · Россия. Премьер-лига
Игнатов: «Буду доволен только первым местом «Спартака» в РПЛ»
21:15 · Россия. Премьер-лига
«Химки» отыгрались в матче с махачкалинским «Динамо», забил Заболотный
21:12 · Россия. Премьер-лига
Станкович: «Я не сдамся»
21:12 · Россия. Премьер-лига
Станкович: «Уверен, что в следующей игре мы будем другими, я вам это обещаю» 2
21:01 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Сочи» с «Балтикой» забили по голу и остаются без побед в новом сезоне
21:00 · Россия. Премьер-лига
Игнатов: «Думаю, что ситуация с Соболевым не повлияла на команду» 1
20:53 · Россия. Премьер-лига
В первом тайме «Химки» не забили два пенальти в ворота махачкалинского «Динамо»
20:49 · Россия. Премьер-лига
Рикошет помог «Ахмату» отыграться в матче против «Краснодара»
20:44 · Россия. Премьер-лига
Станкович — о поражении «Оренбургу»: «Сегодня был не наш день»
20:42 · Россия. Премьер-лига
Александр Мостовой считает, что «Спартак» и «Оренбург» играли на равных 1
20:41 · Россия. Премьер-лига
Махачкалинское «Динамо» повело в матче с «Химками»
20:36 · Россия. Премьер-лига
Михаил Игнатов: «Сделаем правильные выводы»
Все новости
Рекомендуем