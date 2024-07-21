Станкович: «Уверен, что в следующей игре мы будем другими, я вам это обещаю»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Оренбургом».

- 34 удара нанесли команды по воротам друг друга. Насколько счет отражает статистику? если не смотреть на итоговый результат, чем можно быть вам довольным?

- Конечно, мы можем играть намного лучше, эти ребята могут играть намного лучше. Мы это видели. Мы не показали той игры, которую должен показывать «Спартак». Соперник сегодня вышел на матч очень агрессивно, играл на грани фола, был очень хорошо настроен на матч. К сожалению, мы не нашли ответа на эту агрессивную игру соперника. В целом могу сказать, что да, я ответственен за тот выбор, который сделал, то, что делала команда на поле. У меня есть определенный оптимизм, потому что мы тренировали этих ребят и видели, на что они способны.

- На 75-й минуте показалось, что команда соперника начинает валять дурака. Были ли шансы у «Спартака» вернуться все-таки в игру и воспользоваться расслабленностью соперника?

- Можно было, конечно, что-то исправить. Всегда надо стараться это делать, и в этой игре мы тоже должны были сделать определенные выводы, посмотреть все. Я уверен, что в следующей игре и в следующем туре мы будем другими, я вам это обещаю.