Игнатов: «Думаю, что ситуация с Соболевым не повлияла на команду»

Михаил Игнатов, игрок «красно-белых», ответил, повлияла ли на команду ситуация с нападающим Александром Соболевым.

- Думаю, что ситуация с Соболевым не повлияла на команду. Просто был не наш день, надеюсь, в следующих 29 играх всё будет иначе, - передаёт слова футболиста «Чемпионат».

Напомним, ранее в СМИ была информация, что Соболев близок к уходу из команды – его следующим клубом должен стать петербургский «Зенит».

Соболев связан контрактом со «Спартаком» до 2026 года. В прошлом сезоне 27-летний форвард 34 раза выходил на поле в составе столичной команды и 10 раз поразил ворота соперников.