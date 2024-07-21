В первом тайме «Химки» не забили два пенальти в ворота махачкалинского «Динамо»

Сегодня, 21 июля, «Химки» принимают у себя дома «Динамо» Махачкала в рамках первого тура Российской премьер-лиги.

Сейчас в матче наступил перерыв. Пока «Динамо» впереди со счетом 1:0.

Стоит сказать, что в первом тайме «Химки» заработали два одиннадцатиметровых удара, но ни один из них не смогли реализовать. В обоих эпизодах правила были нарушены на Резиуане Мирзове.

Сначала Александр Руденко на 27-й минуте угодил в перекладину, а после Хетаг Хосонов на 39-й минуте пробил в штангу.

Следить за ходом событий матча «Химки» - «Динамо» можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.