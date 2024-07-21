Станкович — о поражении «Оренбургу»: «Сегодня был не наш день»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович высказался после поражения от «Оренбурга» в первом туре чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 0:2.

Сербский специалист признался, что длинные забросы «Оренбурга» стали для него удивлением. При этом он отметил, что во втором тайме его команда стала действовать надежнее и стала оставлять меньше свободных зон.

— Тех голов, которые мы пропустили, можно было избежать, но сложилось так, как получилось. Сегодня был не наш день, — цитирует Станковича «Матч ТВ».

Соперником «Спартака» во втором туре чемпионата России станут подмосковные «Химки».